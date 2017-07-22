Уайт: Макгрегор бьёт как грузовик, а левши — брешь в броне Мейвезера

Глава UFC Дэна Уайт уверен, что Конор Макгрегор может нокаутировать Флойда Мейвезера-младшего.

«Когда ты ставишь двух людей рядом, и они начинают друг друга бить — всё возможно. Флойду Мейвезеру в этом году исполнится 41 год. Если в его броне есть брешь, то это левши.

Конор Макгрегор левша. Ему 28 лет, и он бьёт как грузовик. У него есть 12 раундов, чтобы провести такой удар. Когда он бьёт людей — они улетают. И если он ударит Флойда, он его потрясёт. А когда он потрясает людей, то отправляет их в нокаут", — приводит слова Уайта Boxing Scene.