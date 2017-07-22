Малиньяджи: за безумием Макгрегора стоит план

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Поли Малиньяджи заявил, что у чемпиона UFC в лёгкой категории Конора Макгрегора есть специальный план на бой с Флойдом Мейвезером-младшим. По словам Малиньяджи, этот план отличается от всех предположений о нём.

«У него есть план на бой. Всё не так, как люди думают. За безумием Конора стоит план. Не стану говорить слишком много, но у его безумия есть свой метод», — приводит слова Малиньяджи Boxing Scene.

Макгрегор и Мейвезер-младший проведут поединок 26 августа в Лас-Вегасе.