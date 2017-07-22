Бриедис и Перес проведут бой Всемирной серии бокса 30 сентября в Латвии

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBC Майрис Бриедис и Майк Перес откроют четвертьфинальные поединки Всемирной серии бокса. Их поединок пройдёт 30 сентября в Риге, Латвия.

Это первый бой серии в первом тяжёлом весе, для которого известны дата и место проведения. Все поединки 1/4 финала должны пройти в сентябре — октябре текущего года.

Ранее стало известно, что Каллум Смит и Эрик Скоглунд из второго среднего веса проведут бой 16 сентября в Ливерпуле, Великобритания.

В рамках первого тяжёлого веса в серии выступают россияне Мурат Гассиев и Дмитрий Кудряшов.