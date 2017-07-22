Ломаченко: готовился к Салидо, но готов и к Марриаге

Чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко (8-1, 6 KO) заявил, что замена Орландо Салидо на Мигеля Марриагу (25-2, 21 KO) в качестве его соперника никак не повлияла на подготовку.

«Это ничего не изменило в моей подготовке. Я готовился к Салидо, но соперника сменили. Надо быть готовым к сопернику, которого поставят перед тобой, и проводить хороший бой», — приводит слова Ломаченко Boxing Scene.

Ломаченко и Марриага сразятся 5 августа. Салидо нанёс Ломаченко единственное поражение на профи-ринге, но стороны не договорились о реванше.