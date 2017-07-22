Бриедис: Перес успел сделать себе имя в супертяжёлом весе

Чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Майрис Бриедис прокомментировал организацию поединка в первом тяжёлом весе с кубинцем Майком Пересом, отметив, что для него станет честью провести первую защиту титула перед родными трибунами.

«Для меня большая честь начать своё путешествие во Всемирной суперсерии в Риге. Это будет мой первый бой на турнире и первая защита титула. Я рад, что у меня будет возможность сделать это перед родными трибунами. На этом турнире не будет лёгких поединков. Перес уже успел себе сделать имя в супертяжёлом весе, и кажется, что он перешёл в первый тяжёлый вес, пребывая в лучшей форме в своей жизни. Сейчас всё заключается в тяжёлой работе в зале и подготовке к 30 сентября», — приводит слова Бриедиса BoxingScene.