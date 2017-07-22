Гарсия: бой с Бронером значимее, чем некоторые титульные бои

29 июля чемпион мира в лёгком весе Майки Гарсия проведёт бой в первом полусреднем весе с Эдриеном Бронером. На кону встречи не будут стоять какие-либо титулы, но уже сейчас Гарсия признаётся, что бой с Бронером гораздо важнее некоторых чемпионских поединков.

«Бронер — наиболее успешный боец из тех, с кем мне доводилось встречаться. Он бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях и наиболее узнаваемый. Всё это делает наш бой большим событием. Болельщики и пресса пребывают в большем волнении в сравнении с некоторыми титульными боями. Это говорит о том, насколько высок уровень нашей встречи.

Этот бой также и важнее, чем некоторые мои титульные бои или чемпионские поединки Бронера. Так что это очень важное событие, его определённо можно рассматривать как самое масштабное в наших карьерах. Но это не отвлекает меня от главной задачи — нанести поражение Эдриену», — приводит слова Гарсии BoxingScene.