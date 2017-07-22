Гассиев: сразу согласился участвовать в суперсерии

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев недавно стал одним из участников Всемирной суперсерии бокса. В четвертьфинальном поединке ему предстоит встреча с поляком Кшиштофом Влодарчиком. В преддверии старта турнира россиянин рассказал, что согласился на участие в суперсерии не раздумывая.

«Мне позвонил мой менеджер и рассказал об этом турнире. Он хотел узнать мое мнение. И я сразу ответил согласием. Я готов к этому турниру потому что он даёт шанс стать абсолютным чемпионом мира. В обычной ситуации это заняло бы лет пять. Этот турнир сократил ожидание до полугода. Все чемпионы здесь и все готовы к турниру.

Я хочу быть лучшим боксёром мира, поэтому я должен сражаться с лучшими из них. У нас собраны восемь бойцов – очень сильных и жёстких соперников. Я готов к любому из них. У всех хорошие навыки. Но я и моя команда готовы к этому. Я рассчитываю на победу в турнире.

Кто самый опасный из соперников? Да все опасные боксёры. У каждого есть шанс. Это все-таки тяжёлый вес. Один удар может спутать все планы и изменить будущее. Но это бокс и моя жизнь. Я готовился к этому моменту", — приводит слова Гассиева «Советский спорт».