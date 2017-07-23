Мейвезер: наверное, что-то делаю правильно, раз заработал $ 800 млн

Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший не обращает внимания на критиков, заявляя, что сумма заработанная им на протяжении карьеры доказывает то, что он находится на верном пути.

«То, что я делаю сейчас — невероятно. Об этом будут говорить в бизнес-школе Гарварда. Так что можете продолжать верить в то, что они говорят. Они рассказывают, что я не умею читать и писать. Что же, продолжайте во всё это верить. Но очевидно, что я делаю что-то правильно, раз сумел заработать $ 800 млн», — завершил Мейвезер.

Также американец рассказал, почему не носит спортивную одежду известных брендов, предпочитая им собственный бренд TMT.

«Почему я должен носить чужой бренд? „Найк“, „Адидас“, „Пума“ — все они должны были с чего-то начать. Я поднимаю TMT с нуля, даже если этим должны будут заниматься мои внуки, мы должны с чего-то начать», — приводит слова американца BoxingScene.