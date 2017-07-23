Массовая тренировка по боксу, состоявшаяся в России, попадёт в Книгу Гиннесса

22 июля сразу в нескольких городах России состоялась массовая тренировка по боксу. По своему размаху она приняла невиданные масштабы и будет включена в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Мир24.

В преддверии вечера бокса на Красной площади, тренировку провели двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов и Алексей Тищенко. Всего в ней приняло участие около 3000 человек. На импровизированном занятии отрабатывалась техника движения и ударов.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв поделился своим мнением о масштабном флэшмобе:

«Был план сделать большой глобальный праздник российского бокса. Чтобы это не просто был день, а чтобы он в историю вошёл. Задача была установить рекорд Гиннесса», — заявил Кремлёв.

Видео массовой тренировки можно увидеть на официальной странице в «Инстаграме» бывшего чемпиона мира по боксу Николая Валуева.