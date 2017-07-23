Экс-чемпионка мира по версии WBC сменила пол

Бывшая обладательница титула чемпионки мира по боксу по версии WBC в весовой категории до 50,802 кг, японка Го Шиндо (16-4, 11 КО) объявила о своей трансгендерности. Спортсменка чьё имя по паспорту было Мегуми Хашимото поменяла имя, став Го Хашимото и зарегистрировала брак со своей девушкой по имени Аюка, сообщает Fightnews.

Вскоре Хашимото подаст заявление в Японскую боксёрскую комиссию, в котором она откажется от дальнейшего продолжения карьеры.

Хашимото удерживала титул чемпионки мира с декабря 2013 по декабрь 2014 года. В своём последнем бою она оспаривала титул по версии WBO, но не справилась с Наоко Фуджиокой.