Менеджер Уайлдера: Деонтей и Ортис — самые избегаемые боксёры в нашем весе

Джей Диас, менеджер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера, заявил, что бой между его клиентом и Луисом Ортисом один из приоритетов команды американца, а также отметил, что оба эти боксёра являются наиболее избегаемыми.

«Для нас не составит проблемы сразиться в следующем бою с Ортисом. Мы в этом бизнесе, чтобы быть лучшими, а для этого нам надо сражаться с лучшими. Это то, что мы и пытаемся делать. Много людей ищут оправданий, чтобы не биться с Деонтеем или Луисом. На сегодняшний день они самые избегаемые боксёры в нашем весе. Так что есть смысл организовать их очную дуэль. Это был бы большой бой для мира бокса», — приводит слова Диаса BoxingScene.