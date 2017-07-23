Берчельт может провести следующий бой в ноябре

Чемпион мира по версии WBC во втором полулёгком весе Мигель Берчельт (32-1, 28 КО) рассказал о своих планах на оставшееся до конца года время, отметив, что не исключает вариант с проведением следующего боя в ноябре.

«В понедельник я вернусь в Мексику и мы с командой обсудим, будем ли мы проводить защиту титула в ноябре или подождём до следующего года. У нас много вариантов. Есть возможность провести третий бой за год в ноябре с трансляцией на HBO, но также есть вариант с организацией поединка в Мексике.

В нашем весе есть много боксёров, в бою с которыми я могу доказать, что я лучший. На данный же момент мы довольны тем, что сохранили титул и мы посмотрим, будет ли ещё один бой в этом году. На самом деле спешки нет, у меня были два сложных противостояния с Варгасом и Миурой. Сейчас мы наслаждаемся моментом и концентрируемся на главной цели — быть лучшими в мире», — приводит слова Берчельта BoxingScene.