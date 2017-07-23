Рокхолд проведёт бой с Бранчем

Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд узнал имя следующего соперника. Им станет Дэвид Бранч. Встреча состоится 16 сентября в Питтсбурге и станет главным событием турнира UFC Fight Night 116, сообщает официальный сайт промоушена.

Свой предыдущий поединок Рокхолд провёл в июне 2016 когда, когда потерял титул чемпиона в бою с Майклом Биспингом. Что касается Бранча, то 35-летний боец последний раз появлялся в октагоне в мае этого года на турнире UFC 211. Тогда он решением судей одолел Кшиштофа Йотко.

Также на турнире состоится поединок с участием россиянина. Дмитрий Сосновский встретится с Джастином Ледетом.