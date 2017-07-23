Известный рефери Джо Кортес помогает Макгрегору готовиться к бою с Мейвезером

Один из самых опытных рефери Джо Кортес помогает чемпиону UFC Конору Макгрегору подготовиться к поединку с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.

«Я работаю с Макгрегором в качестве советника. В мою задачу входит подготовить Конора так, чтобы он не допустил ошибок. Они искали рефери с большим багажом знаний и именно так вышли на меня. Для меня это большая честь, знаю, что они рассматривали несколько кандидатур, но в конечном счёте они выбрали меня. Конор из тех людей, которые учатся очень быстро, и всё, что я могу сказать, — это будет очень интересный бой», —приводит слова Кортеса BoxingScene.