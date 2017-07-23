Чавес-младший может встретиться с Мюрреем

Экс чемпион мира Хулио Сезар Чавес-младший свой следующий поединок может провести в октябре. Соперником мексиканца, скорее всего, станет бывший претендент на титул чемпиона мира Мартин Мюррей.

О возможности возвращения Чавеса на ринг в бою с Мюрреем заявил его отец, сделав это на своей странице в «Твиттере». Через некоторое время британец отреагировал на твит Чавеса-старшего, предложив ему организовать бой в октябре.

Свой предыдущий поединок Чавес-младший провёл в мае этого года, безоговорочно уступив Саулю Альваресу. Что касается Мюррея, то он в апреле этого года справился с Гэбриэлем Росадо.