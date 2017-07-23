Гастелум планирует вернуться в полусредний вес

В ночь с 22 на 23 июля в Нью-Йорке состоялся турнир UFC on Fox 25. В его главном поединке Келвин Гастелум уступил экс-чемпиону Крису Уайдману. После поражения Гастелум заявил, что свой следующий бой попробует провести в полусреднем весе.

«Я чувствовал, что он слишком большой и мощный для меня. Но такое случается, выходя в октагон, шансы на победу 50 на 50. Он победил честно. Я чувствую, что полусредний вес — мой дом. Думаю, что мне нужно кое-что пересмотреть. Я отправлюсь в Лас-Вегас в институт UFC и поработаю с их диетологами. Думаю, следующий мой бой должен состояться в полусреднем весе», — цитирует Гастелума MMAJunkie.