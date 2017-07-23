Мейвезер: я стал старше и не могу двигаться как раньше

Экс чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер, признался, что в поединке с Конором Макгрегором ожидает битвы кость в кость.

«Он очень хочет победить. Он жаждет победы. У моих соперников обычно есть два варианта, либо они бкосируют осторожно, либо они выходят убивать, как это было с Майданой. Думаю, что Макгрегор выберет второй вариант. У него тяжёлый удар, так что мне надо быть осторожным.

Не забывайте, я стал старше и уже не могу двигаться как раньше. Так что ожидаю боя кость в кость. Моя работа заключается в том, чтобы выполнить то, что я умею. Но у него есть шанс. Когда два воина выходят на ринг случиться может всё, что угодно. Так случилось и пару недель назад, когда парень, который начал заниматься боксом в 18 лет и был обычным учителем, победил одного из величайших бойцов в истории — Мэнни Пакьяо", — приводит слова американца BoxingScene.