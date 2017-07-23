Уайдман: я лучший в мире боец

Боец UFC Крис Уайдман прокомментировал свою победу над Келвином Гастелумом на турнире UFC on Fox 25, которой он прервал серию из трёх поражений кряду. После долгожданного успеха Уайдман назвал себя лучшим в мире бойцом и готов вновь сразится за титул.

«Я хочу тех боёв, которые хотят видеть люди. Я знаю, что я лучший в мире. Биспинг бегает от меня. Он сделал отличную работу — завоевал титул, когда я дал ему такую возможность. До того у него не было даже шанса биться за титул. Я дал ему этот шанс, но с тех пор он не провёл ни одного боя с первым в рейтинге претендентом на пояс.

Он убегает, у него травмы. Я не знаю, что он делает. Я — чемпион. Я лучший боец в мире и думаю, что люди знают это. Если у Биспинга есть яйца, то наш бой состоится. Я знаю, что Уиттакер выиграл временный титул, но я думаю, что он травмирован. У него операция на колене. Я же доступен для боя, посмотрим, как всё получится", — приводит слова Уайдмана MMAJunkie.