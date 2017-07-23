В продажу поступят костюмы с нецензурной надписью, как у Макгрегора

Портной Дэвид Огаст начнёт продажу костюмов с нецензурной надписью на английском языке. Такой костюм был сшит специально для чемпиона UFC Конора Макгрегора. Он появился в нём на пресс-конференции, посвящённой бою с Флойдом Мейвезером-младшим.

Надпись пущена по костюму в виде вертикальных полос. Костюмы будут шиться на заказ по меркам покупателя, и полное производство займёт 12-15 недель. Стоимость костюма — $ 6,5 тыс.

«Мы произведём ограниченное количество костюмов. Они будут пронумерованы и подписаны мной. Так что владеть ими будет лишь эксклюзивная группа людей», — рассказал Огаст GQ.

Посмотреть на костюм можно в "Твиттере".