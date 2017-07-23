Хаттон: Головкин и Альварес — третий и четвёртый боксёры мира на данный момент

Бывший чемпион мира Рикки Хаттон поделился ожиданиями от боя Геннадия Головкина с Саулем Альваресом.

«Это лучший бой, какой может быть в боксе. Встречаются два бойца из числа лучших вне зависимости от категорий. Вероятно, третий и четвёртый номера в мире на данный момент. То, как они дерутся, их навыки — абсолютная мечта.

Я постоянно меняю мнение: всё время думал, что Головкин победит Канело. Но в последнем бою у него были некоторые проблемы. Канело очень жёстко бьёт, особенно по корпусу. Головкина по корпусу ещё никто не бил. Такие удары может быть тяжело выдержать", — приводит слова Хаттона iFL TV.