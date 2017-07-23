Санчес: Альвареса назовут мешком, когда Головкин его побьёт

Абель Санчес, тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина (37-0, 33 KO), уверен, что после победы его подопечного над Саулем Альваресом (49-1-1, 34 KO) мексиканца будут называть слабым боксёром. Санчес считает, что такое происходило с бойцами, которых Головкин бил ранее.

«После боя он тоже станет мешком, если слушать экспертов. Люди, кажется, не склонны отдавать должное победителю. Вместо этого они принижают проигравшего. „Ой, Канело был раздутым бойцом из первого среднего веса“.

Альварес и Головкин сразятся 16 сентября.