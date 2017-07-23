Киёгути победил Аргумендо и стал чемпионом IBF в минимальном весе

Японский боксёр Хирото Киёгути победил мексиканца Хосе Аргумендо и стал чемпионом мира в минимальном весе по версии IBF. Японец победил соперника единогласным решением судей.

В рамках того же вечера бокса в Токио чемпион мира в первом наилегчайшем весе по версии WBA Риёти Тагути в шестой раз успешно защитил свой титул. Он техническим нокаутом в девятом раунде победил колумбийца Роберта Барреру.

Также экс-чемпион первого наилегчайшего веса Кохей Коно победил тайца Рамбо Гората нокаутом во втором раунде.