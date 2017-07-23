Белфорт вызвал на бой Гастелума

Боец среднего дивизиона UFC Витор Белфорт бросил вызов Келвину Гастелуму. Гастелум накануне проиграл Крису Уайдману, после чего заявил о планах вернуться в полусреднюю категорию.

“Я должен был драться с Дереком Брансоном в прошлом году, но тогда бой не состоялся. Потом мы должны были встретиться 9 сентября на UFC 215. Дважды утверждали наш бой, но потом мне сообщили, что Брансон недоступен для поединка. После этого UFC предложили подраться с каким-то новичком на турнире в Канаде.

Я понятия не имею, что происходит, но если Брансон не может драться, то Келвин Гастелум, давай сотрём надпись “no contest” с наших профессиональных рекордов. Мне всё равно, какой результат ты показал сегодня, я готов драться! Давай сделаем это снова!” — написал Белфорт в «Инстаграме».

Фото доступно в "Инстаграме".