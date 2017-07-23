Кормье: мы с Джонсом никогда не сможем быть друзьями, он — гнильё

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Даниэль Кормье признался, что не сможет нормально общаться с Джоном Джонсом и после их реванша на UFC 214. Первый поединок выиграл Джонс, а затем реванш срывался из-за его дисквалификации.

«Конечно, я уважаю его навыки — он отличный боец. Я всегда это говорил. Но при нашей встрече всегда что-то произойдёт — или я врежу ему по голове, или что-то ещё. Мы не будем друзьями и никогда не сможем находиться в одном месте. Между нами всегда будут проблемы, потому что он — гнильё», — приводит слова Кормье Bloody Elbow.