Камминс показал опухший после боя с Вилланте глаз

Боец полутяжёлого дивизиона UFC Патрик Камминс показал, насколько распух его глаз после поединка с Джианом Вилланте.

Камминс и Вилланте встречались в рамках турнира UFC on Fox 25. Поединок завершился победой Камминса раздельным решением судей по итогам трёх раундов — 28-29 и 29-28 дважды.

Этот поединок стал для Камминса вторым в нынешнем году — в апреле он решением большинства судей победил Яна Блаховича на турнире UFC 210. За предыдущие два года Камминс проиграл три поединка из четырёх.

Фото Камминса доступно в "Твиттере".