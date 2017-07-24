Макгрегор уверен, что в бою с Мейвезером не устанет так, как с Диасом

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор уверен, что в бою с Флойдом Мейвезером-младшим не возникнет проблем с выносливостью, мешавших ему в поединке с Нэйтом Диасом.

«Вы говорите о человеке весом в 200 фунтов. Об обмене борцовскими захватами. Об ударах локтями, коленями и ногами. Вы говорите о совершенно другом соревновании.

Маленький боксёрский бой, где рефери спасает тебя при каждом захвате и клинче? 12 раундов по три минуты — это ничто. Я не хочу быть неуважительным, но это очень лёгкая игра. Очень простая, в сравнении с моей", — приводит слова Макгрегора Boxing Scene.