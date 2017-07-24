Джонс: здорово, если Кормье поймёт, что я лучше

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс заявил, что готов к нормальным отношениям с Даниэлем Кормье, но сомневается, что получится их наладить.

«Соперничество закончится на UFC 214, и после этого боя у меня, честно, не будет проблем с Даниэлем Кормье. Если он захочет быть друзьями, быть спортсменом и понять, что я лучше как боец, будет здорово. Это хорошо покажет, кто он такой. Однако сомневаюсь, что он так поступит, судя по тому как он вёл себя, когда я побил его в первый раз», — приводит слова Джонса Bloody Elbow.