АИБА: бокс останется в программе Олимпийских игр, не нужно верить слухам

Президент Международной ассоциации любительского бокса Чинг-Куо Ву развеял слухи о том, что любительский бокс может исчезнуть из программы Олимпийских игр. Ранее в ряде СМИ обсуждалась возможность подобного развития событий.



«Бокс — важная составляющая часть Олимпийских игр, и никто не вправе покушаться на его исключение из программы Олимпийских игр. Я хочу развеять эти слухи и уверен, что бокс останется в программе Олимпиад.



На Олимпийских играх 2024 года бокс будет абсолютно защищён и будет сохранён в олимпийской программе. Я как президент AIBA уверяю вас», — цитирует Ву «РИА Новости».