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Мутко: у РФ высокие шансы получить право на проведение ЧМ по боксу в 2019 году

24 июля 2017, понедельник. 14:24. Бокс/ММА

Вице-спикер РФ Виталий Мутко считает, что у Федерации бокса России достаточно высокие шансы выиграть право на проведение чемпионата мира по боксу 2019 года. 24 июля в Москве в ходе заседания АИБА будет принято решение о месте проведения ЧМ-2019.

«Очень высоко оцениваю наши шансы, готова хорошая заявка, надеюсь, что всё будет нормально. Мы поддержали эту идею, будем работать над её реализацией. Сейчас у нас в России находится президент АИБА Чинг-Куо Ву, мы открыли образовательный центр, а в выходные в столице состоялся массовый фестиваль бокса», — цитирует Мутко ТАСС.

Помимо России, на проведение турнира заявки подали Индия и Украина. Также планировали провести мировое первенство Франция и Англия, которые, однако, в итоге отказались от подачи заявок.

Источник: ТАСС Урал Сообщить об ошибке
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Виталий Мутко АИБА
Новости. Бокс/ММА
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