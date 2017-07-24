Кутюр: Мейвезер не нокаутирует Макгрегора

Бывший боец смешанного стиля Рэнди Кутюр уверен, что Флойд Мейвезер-младший не сможет досрочно победить Конора Макгрегора.

«Макгрегор в нокауте не окажется. Он моложе, больше, и он левша. Он будет наносить не те удары, к которым привык Мейвезер», — приводит слова Кутюра Sky Sports.

В 2010 году Кутюр сам встречался с боксёром — экс-чемпионом трёх весовых категорий Джеймсом Тони. Тот бой проходил по правилам смешанных единоборств и завершился победой Кутюра в первом раунде.

Мейвезер и Макгрегор сразятся по правилам бокса 26 августа.