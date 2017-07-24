Макгрегор: умею драться во многих стойках многими стилями

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор заявил, что превосходит Флойда Мейвезера-младшего в разнообразии и универсализме.

«Он может нарисовать только одну картину. Я выйду и нарисую свои картины. Я умею драться во многих стойках, во многих стилях. Могу атаковать, как в капоэйре. Или как в тхэквондо. Могу встать в стойку для карате или бокса. Для тайского бокса, греко-римской или вольной борьбы.

Я могу драться множеством разных способов. Так что удары найдут себе дорогу", — цитирует Макгрегора Boxing Scene.