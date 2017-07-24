Хэй: прежде чем критиковать Паркера, надо посмотреть на Джошуа

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй призвал не критиковать чемпиона WBO Джозефа Паркера за слабость соперников, не обращая внимания на других чемпионов.

«Нельзя ругать Джозефа Паркера за то, что ради титула он не побеждал легитимного чемпиона, и при этом не смотреть на главного человека дивизиона — Энтони Джошуа. Кого он побил ради титула? Чарльза Мартина. А кого побил Мартин? Я и вспомнить не могу.

Вакантный титул WBA Джошуа завоевал в бою с Владимиром Кличко, очень хорошим боксёром. Но Кличко был после поражения и не выходил на ринг больше полутора лет. Люди, которые сомневаются в заслугах Джозефа Паркера, должны сперва посмотреть на чемпионов, которых они поддерживают", — цитирует Хэя Boxing Scene.