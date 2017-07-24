Тайсон признался, что в детстве подвергся домогательствам

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон признался, что в детстве стал жертвой домогательств. Тайсон рассказал, что преступник затащил его в помещение, где домогался.

По словам боксёра, этот случай был одной из причин, отправивших его на тренировки. В то же время он заверил, что домогательства не сказались на его психике.

«Это никого не касается. Произошедшее не сделало меня менее мужественным. Это просто произошло и не сильно повлияло на мою жизнь», — приводит слова Тайсона ESPN.