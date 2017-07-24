Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Тайсон признался, что в детстве подвергся домогательствам

24 июля 2017, понедельник. 20:55. Бокс/ММА

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон признался, что в детстве стал жертвой домогательств. Тайсон рассказал, что преступник затащил его в помещение, где домогался.

По словам боксёра, этот случай был одной из причин, отправивших его на тренировки. В то же время он заверил, что домогательства не сказались на его психике.

«Это никого не касается. Произошедшее не сделало меня менее мужественным. Это просто произошло и не сильно повлияло на мою жизнь», — приводит слова Тайсона ESPN.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Майк Тайсон
Новости. Бокс/ММА
24 июля 2017, понедельник
20:55 Тайсон признался, что в детстве подвергся домогательствам
20:00 Чемпионат мира по боксу—2019 пройдёт в России
19:52 Хэй: прежде чем критиковать Паркера, надо посмотреть на Джошуа
19:24 Макгрегор: умею драться во многих стойках многими стилями
18:21 56% читателей считают, что Поветкин готов к титульному бою
17:48 Кутюр: Мейвезер не нокаутирует Макгрегора
16:57 Влодарчик — о поединке с Гассиевым: мне нечего терять
15:03 Тренер Алояна: через несколько боёв Миша будет готов к чемпионскому поединку
14:24 Мутко: у РФ высокие шансы получить право на проведение ЧМ по боксу в 2019 году
14:00 Сергей Романов сразится с Алексеем Кунченко за титул чемпиона M-1
13:04 Абель Санчес дал совет Макгрегору на бой с Мейвезером
11:48 АИБА: бокс останется в программе Олимпийских игр, не нужно верить слухам
10:12 Харитонов: я просто обязан был провести этот болевой приём
09:54 Алексей Папин вернётся на ринг 26 августа в Вильнюсе
09:46 Bellator: все допинг-пробы Фёдора Емельяненко являются чистыми
00:59 Джонс: здорово, если Кормье поймёт, что я лучше
00:04 Макгрегор уверен, что в бою с Мейвезером не устанет так, как с Диасом
23 июля 2017, воскресенье
23:12 Камминс показал опухший после боя с Вилланте глаз
22:30 Кормье: мы с Джонсом никогда не сможем быть друзьями, он — гнильё
21:55 Белфорт вызвал на бой Гастелума
20:23 Киёгути победил Аргумендо и стал чемпионом IBF в минимальном весе
19:41 Санчес: Альвареса назовут мешком, когда Головкин его побьёт
18:40 Хаттон: Головкин и Альварес — третий и четвёртый боксёры мира на данный момент
17:37 В продажу поступят костюмы с нецензурной надписью, как у Макгрегора
16:47 Чарло: Джейкобс лучше, чем Альварес
15:45 Уайдман: я лучший в мире боец
14:32 Мейвезер: я стал старше и не могу двигаться как раньше
13:55 Гастелум планирует вернуться в полусредний вес
13:38 Чавес-младший может встретиться с Мюрреем
12:51 Известный рефери Джо Кортес помогает Макгрегору готовиться к бою с Мейвезером
12:19 Менеджер Уайлдера обеспокоен тем, что Стиверн пропустил допинг-тест
11:33 Рокхолд проведёт бой с Бранчем
11:17 Алоян: пока не хватает профессионального опыта
10:42 Холифилд: Джошуа в случае реванша с Кличко должен избегать звёздной болезни
10:17 Берчельт может провести следующий бой в ноябре
09:39 Менеджер Уайлдера: Деонтей и Ортис — самые избегаемые боксёры в нашем весе
09:17 UFC on Fox 25: Уайдман победил Гастелума
00:56 Экс-чемпионка мира по версии WBC сменила пол
00:38 Массовая тренировка по боксу, состоявшаяся в России, попадёт в Книгу Гиннесса
00:01 Мейвезер: наверное, что-то делаю правильно, раз заработал $ 800 млн
22 июля 2017, суббота
23:09 Алоян победил Солано и завоевал титул WBC Silver
22:16 Гассиев: сразу согласился участвовать в суперсерии
21:11 В Санкт-Петербурге за сбыт наркотиков задержан промоутер А. Емельяненко
20:22 Гарсия: бой с Бронером значимее, чем некоторые титульные бои
19:43 M-1 Challenge 81: Евлоев завоевал титул, Харитонов досрочно победил Мондрагона
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com, 2000–2017