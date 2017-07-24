Алду: Макгрегор никогда не был чемпионом полулёгкого веса

Экс-чемпион полулёгкого дивизиона UFC Жозе Алду считает, что Конор Макгрегор не был настоящим чемпионом этого дивизиона.

«Нет сомнений, что Эдгар — следующий претендент. Их бой будет в ноябре. Я не думаю быстро стать чемпионом. Игра пошла с начала. Я должен сосредоточиться на следующем сопернике и продолжать так, пока не дойду до титульного боя.

Холлоуэй — настоящий чемпион, и близится его первая защита. Макгрегор никогда не был чемпионом. Он победил чемпиона и ушёл. А настоящий чемпион защищает свой титул", — цитирует Алду MMA Fighting.