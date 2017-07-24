Тайсон: Макгрегора убьют, глупо было соглашаться на правила бокса

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон заявил, что Конор Макгрегор напрасно согласился драться с Флойдом Мейвезером-младшим по правилам бокса.

«Макгрегора убьют. Я разозлился, потому что думал, что они используют правила MMA против бокса. В этом же и суть — может ли боец MMA побить боксёра? Но Конор поставил свой тупой зад в положение, в котором его могут нокаутировать. Ведь Мейвезер всю жизнь занимается боксом, а Макгрегор не сможет бить ногами или проводить захваты. У него будет мало шансов», — приводит слова Тайсона Boxing Scene.