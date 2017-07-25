Биспинг и Уайдман перешли на оскорбления в «Твиттере»

Чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг и бывший обладатель этого титула Крис Уайдман устроили перепалку в «Твиттере». Ранее Уайдман бросил Биспингу вызов после своей победы над Келвином Гастелумом.

«Только скажи моё имя ещё раз», — написал Биспинг.

«Косоглазая сучка», — ответил ему Уайдман.

«Ты просто кусок дерьма. Насмехаться над травмой, полученной в бою… Надеюсь, ты такой не получишь. Называешь себя чемпионом, но звучишь жалко. Зависть — один из смертных грехов. Так что вставай на колени и молись получше», — продолжил Биспинг.