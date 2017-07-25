Команда Ковалёва хочет, чтобы матч-реванш с Уордом был признан несостоявшимся

Согласно информации журнала Las Vegas Review Journal, в протесте, поданном командой Сергея Ковалёва на исход матча-реванша с чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBO Андре Уордом, команда российского боксёра требует признать бой несостоявшимся. Напомним, что встреча этих боксёров состоялась 17 июня в Лас-Вегасе и завершилась досрочной победой Уорда, когда рефери Тони Уикс остановил встречу после нанесённых Ковалёву двух ударов ниже пояса.



Юристы Ковалёва в протесте, поданном в атлетическую комиссию штата Невада (NSAC), утверждают, что Уорд нанёс преднамеренные удары ниже пояса, а Уикс принял неверное решение.



«Очень важно, чтобы комиссия понимала, что протест — это не нападки на компетенцию рефери, а не более чем призыв к изучению видеоповтора, как это это исходит в NFL… Это возможность разобраться, где могла быть допущена ошибка. Господин Уикс, по нашему мнению, входит в список высококвалифицированных специалистов, и ничто в протесте не должно восприниматься как нападки на его компетенцию», — отмечается в письме представителей Ковалёва.