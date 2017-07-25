Виктор Поляков победил экс-чемпиона мира в бою за титул WBA International

Проживающий в Германии украинский боксёр Виктор Поляков (13-1-1, 6 КО) стал обладателем пояса титул WBA International во втором среднем весе. За вакантный титул Поляков сразился с бывшим чемпионом мира по версии WBA итальянцем Джованни де Карлосом (24-8-1, 12 КО) в рамках турнира, состоявшегося 24 июля в Риме (Италия). В 12-раундовом бою украинец победил единогласным решением судей.



Поляков родился 29 сентября 1981 года в Перми, однако вскоре его семья переехала в Ивано-Франковск (Украина). В составе сборной Украины он выступил на Олимпиаде-2012 в Лондоне.