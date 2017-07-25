Украинский боксёр Станислав Каштанов получил российское гражданство

Известный украинский боксёр, бывший временный чемпион мира по версии WBA во втором полусреднем весе Станислав Каштанов объявил о получении российского гражданства. С 2015 года Каштанов, который является уроженцем Донецка, проживает в Серпухове. За этот период времени он успел провести шесть поединков.



«Разговаривая с вами, я держу в руке паспорт гражданина РФ. Я рад, что приобрёл российское гражданство, потому что это было непростое дело. Поэтому выступаю дальше за Россию. Ни о чём не жалею и готов идти вперёд», — цитирует Каштанова сайт телеканала «Звезда».



Также боксёр рассказал, что до конца этого года планирует вернуться на ринг.