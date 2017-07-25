Воркаутер из Казахстана разыграл публику в США, представ в образе Макгрегора

Известный воркаутер из Казахстана Ислам Бадургов разыграл американскую публику, представ перед ней в образе ирландского бойца ММА Конора Макгрегора. Грим и временные татуировки позволили спортсмену добиться сходства во внешности с Макгрегором.

Конор Макгрегор на данный момент готовится к бою с Флойдом Мейвезером-младшим, который состоится 26 августа в Лас-Вегасе и будет проходить по правилам бокса.

«Конор, ты великий боец, ты мотивируешь многих людей, и поэтому этот пранк мы посвящаем тебе и твоей будущей победе на Флойдом Мэйвезером. А в твоей победе мы не сомневаемся», — отмечается в подписи к видеоролику.

Видеоролик доступен на официальном канале Бадургова в Youtube.