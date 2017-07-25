Хирн: верю, что бой Джошуа — Кличко пройдёт 11 ноября

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, рассказал о недавней поездке в Лас-Вегас, а также назвал предполагаемую дату повторного поединка между его подопечным и Владимиром Кличко.

«Я был в Лас-Вегасе вместе с Джошуа, подал запрос на подтверждение промоутерской лицензии в Неваде, и всё прошло хорошо. У меня была встреча с руководством MGM и T-Mobile Arena. 11 ноября — это дата, которую мы держим в уме.

Возможно, организационные вопросы займут ещё пару недель, но я верю, что Кличко примет этот бой, и верю, что он пройдёт в Лас-Вегасе. Так что давайте скрестим пальцы за эту дату и место", — приводит слова Хирна Sky Sports.