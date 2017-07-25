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Диллиан Уайт встретится с Майклом Грантом

25 июля 2017, вторник. 22:53. Бокс/ММА

Британский боксёр супертяжёлого веса Диллиан Уайт (20-1, 15 КО) свой следующий поединок проведёт 19 августа в андеркарде объединительного боя в первом полусреднем весе между Джулиусом Индонго и Теренсом Кроуфордом, сообщает BoxingScene.

Противостоять Уайту будет 44-летний экс-претендент на титул чемпиона мира Майкл Грант (48-7, 36 КО).

Последний за последние четыре года провёл всего лишь три боя, досрочно уступив во всех из них. Предыдущее его поражение датировано апрелем этого года, когда он был нокаутирован поляком Кшиштофом Зимняком. Что касается Уайта, то он в последний раз в ринге появлялся в декабре 2016 года, тогда он одержал победу раздельным решением судей над Дереком Чисорой.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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