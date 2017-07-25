Джон Джонс: я восхищаюсь Макгрегором, но советовал бы ставить на Флойда

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс отдал должное Конору Макгрегору, но дал понять, что не даёт ирландцу серьёзных шансов в поединке с Флойдом Мейвезером.

«Я хочу начать с того, что я действительно восхищаюсь Конором. Он показал мне, что цифры, которых он достиг, возможны. Он меня очень вдохновляет. Но я ещё и анат величия, а Флойд — великий. Ему 40, но, думаю, он заботится о себе. У него есть все ресурсы, чтобы оставаться здоровым и быть на уровне в своём спорте.

Я думаю, что ударная мощь Конора делает эту встречу интересной. Но в то же время такие ребята, как Котто или де ла Хойя, были также очень мощные. Как я уже говорил, я очень рад за Конора, но, если бы я был человеком, который играет на тотализаторе, я бы выбрал сторону величия", — цитирует Джонса BoxingScene.