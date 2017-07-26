Тренировку с Виталием Кличко продали на аукционе за € 5 тыс.

На благотворительных торгах на электронной площадке государственных и публичных закупок ProZorro состоялся аукцион, лотом которого была спортивная тренировка с экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Виталием Кличко.

Начальная цена занятий с мэром Киева составляла около € 30. По итогам торгов победитель заплатит около € 5 тыс. Вырученные средства пойдут на приобретение нового медицинского оборудования в детскую клинику Института нейрохирургии.

Виталий Кличко носит звания «почётный» и «вечный» чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). Он был чемпионом мира по версии этой организации с 2004 по 2005 год, а также с 2008 по 2013 год. Кличко являлся чемпионом по версиям WBO с 1999 по 2000 год, по версии журнала The Ring с 2004 по 2005 год, а также в его активе 6 титулов чемпиона мира по кикбоксингу – четырежды среди профессионалов и дважды среди любителей.

Последний бой на профессиональном уровне Кличко провёл в сентябре 2012 года. С июня 2014 года является мэром Киева.