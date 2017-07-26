Чинг-Куо Ву отказался уходить с поста президента АИБА

Президент Международной ассоциации любительского бокса (АИБА) Чинг-Куо Ву отказался уходить в отставку. В ходе проходившего с 24 по 25 июля в Москве заседания исполкома АИБА 13 членов исполнительного комитета высказали президенту вотум недоверия, предложив Ву покинуть пост по собственному желанию.



«В последние два дня некоторые люди больше были сосредоточены на политических маневрах, чем на динамичных презентациях, которые показали светлое будущее нашего спорта. Такими действиями люди показали свои приоритеты, хотя при этом на исполкоме были приняты важные решения, которые заставляют меня задуматься о новой эпохе в развитии бокса», — цитирует Ву ТАСС.



Также президент АИБА отметил, что вопрос о финансовых проблемах организации раздут.