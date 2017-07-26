175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Чинг-Куо Ву отказался уходить с поста президента АИБА

26 июля 2017, среда. 09:34. Бокс/ММА

Президент Международной ассоциации любительского бокса (АИБА) Чинг-Куо Ву отказался уходить в отставку. В ходе проходившего с 24 по 25 июля в Москве заседания исполкома АИБА 13 членов исполнительного комитета высказали президенту вотум недоверия, предложив Ву покинуть пост по собственному желанию.

«В последние два дня некоторые люди больше были сосредоточены на политических маневрах, чем на динамичных презентациях, которые показали светлое будущее нашего спорта. Такими действиями люди показали свои приоритеты, хотя при этом на исполкоме были приняты важные решения, которые заставляют меня задуматься о новой эпохе в развитии бокса», — цитирует Ву ТАСС.

Также президент АИБА отметил, что вопрос о финансовых проблемах организации раздут.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
АИБА
Новости. Бокс/ММА
26 июля 2017, среда
09:34 Чинг-Куо Ву отказался уходить с поста президента АИБА
04:34 Тренировку с Виталием Кличко продали на аукционе за € 5 тыс.
01:01 Грувз встретится с Коксом 14 октября
00:43 Арум: никто не способен побить Ломаченко
25 июля 2017, вторник
23:27 Top Rank выиграла торги за право организации боя Бетербиев — Коллинг
23:08 Джон Джонс: я восхищаюсь Макгрегором, но советовал бы ставить на Флойда
22:53 Диллиан Уайт встретится с Майклом Грантом
21:23 Тренер Гарсии: подходящее время для боя с Ломаченко — конец года
20:33 Тим Цзю: меня ждёт долгая и трудная карьера
19:28 Хирн: верю, что бой Джошуа — Кличко пройдёт 11 ноября
18:48 Тренер Уорда: бой Андре с Джошуа? Это сумасшествие, но почему бы и нет?
17:42 Беллью и Хэй могут провести повторный бой в декабре
16:24 Воркаутер из Казахстана разыграл публику в США, представ в образе Макгрегора
15:47 Чинг-Куо Ву может уйти с поста президента АИБА по собственному желанию
14:52 Украинский боксёр Станислав Каштанов получил российское гражданство
13:29 Виктор Поляков победил экс-чемпиона мира в бою за титул WBA International
12:55 Хантер: либо Мейвезер нокаутирует Макгрегора, либо бой просто остановят
11:59 Фархуд: если Мейвезер отбоксирует с Макгрегором 12 раундов, пресса его раздавит
11:38 Волков: жду триумфальной победы Зайца над Вянтиненом
10:32 Роберто Дюран дал совет Альваресу на поединок с Головкиным
10:15 Команда Ковалёва хочет, чтобы матч-реванш с Уордом был признан несостоявшимся
09:33 Колобков: уверен, Сочи примет чемпионат мира на высочайшем уровне
00:49 Биспинг и Уайдман перешли на оскорбления в «Твиттере»
24 июля 2017, понедельник
22:55 Тайсон: Макгрегора убьют, глупо было соглашаться на правила бокса
21:59 Алду: Макгрегор никогда не был чемпионом полулёгкого веса
20:55 Тайсон признался, что в детстве подвергся домогательствам
20:00 Чемпионат мира по боксу—2019 пройдёт в России
19:52 Хэй: прежде чем критиковать Паркера, надо посмотреть на Джошуа
19:24 Макгрегор: умею драться во многих стойках многими стилями
18:21 56% читателей считают, что Поветкин готов к титульному бою
17:48 Кутюр: Мейвезер не нокаутирует Макгрегора
16:57 Влодарчик — о поединке с Гассиевым: мне нечего терять
15:03 Тренер Алояна: через несколько боёв Миша будет готов к чемпионскому поединку
14:24 Мутко: у РФ высокие шансы получить право на проведение ЧМ по боксу в 2019 году
14:00 Сергей Романов сразится с Алексеем Кунченко за титул чемпиона M-1
13:04 Абель Санчес дал совет Макгрегору на бой с Мейвезером
11:48 АИБА: бокс останется в программе Олимпийских игр, не нужно верить слухам
10:12 Харитонов: я просто обязан был провести этот болевой приём
09:54 Алексей Папин вернётся на ринг 26 августа в Вильнюсе
09:46 Bellator: все допинг-пробы Фёдора Емельяненко являются чистыми
00:59 Джонс: здорово, если Кормье поймёт, что я лучше
00:04 Макгрегор уверен, что в бою с Мейвезером не устанет так, как с Диасом
23 июля 2017, воскресенье
23:12 Камминс показал опухший после боя с Вилланте глаз
22:30 Кормье: мы с Джонсом никогда не сможем быть друзьями, он — гнильё
21:55 Белфорт вызвал на бой Гастелума
Все новости RSS
Партнерский контент