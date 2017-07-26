В кард M-1 Challenge 82 добавлен поединок Бенруш — Валамаа

5 августа на международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 82, который пройдёт в Хельсинки, состоится бой между чемпионом трёх европейских организаций португальцем Айрешем Бенрушем (10-2) и сильнейшим полусредневесом Финляндии Юхо Валамаа (14-4).



«Для Валамаа и для Бенруша этот бой станет дебютным в рейдже M-1 Global. Мотивация у обоих очень высока, и кто-то из этих европейских бойцов в случае победы продолжит своё движение к поясу чемпиона M-1 Challenge», — сообщается в пресс-релизе организаторов турнира.