Менеджер: победитель боя Кроуфорд — Индонго обязан сразиться с Липинцем

Алекс Вайсфельд, менеджер небитого российского боксёра Сергея Липинца, рассказал, что IBF обязала победителя боя между Джулиусом Индонго и Теренсом Кроуфордом провести следующий бой против россиянина.



Липинец является обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBF в первом полусреднем весе. Джулиус Индонго, владеющий поясами IBF/IBO/WBA, получил исключение на проведение объединительного поединка с чемпионом WBC и WBO Теренсом Кроуфордом. Их встреча состоится 19 августа в США.



«Есть условие, требующее от победителя этого боя встретиться с Липинцем в течение 90 дней. До 17 ноября победителю придётся провести бой с Липинцем. Никаких оправданий быть не может», — цитирует Вайсфельда BoxingScene.