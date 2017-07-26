Ортис советует Макгрегору следить за локтями Мейвезера

Виктор Ортис решил предупредить Конора Макгрегора о том, что Флойд Мейвезер-младший может использовать в поединке локти. Сам Ортис дрался с Мейвезером в 2011 году и проиграл ему нокаутом.



«Вам запрещено бить локтями, если только вы не Флойд Мейвезер. Я прочувствовал на себе множество касаний локтями по ходу нашего боя, насчитал их порядка 16 или 17. Я продолжал говорить Кортесу (рефери): «Эй Кортес, локоть, локоть». Но он лишь продолжал говорить: «Продолжай драться, Ортис».



Я пытался до того момента, пока не появилось двоение в одном глазу. И я подумал, что у это проблемы с сетчаткой. Другой глаз начал опухать, и не от удара перчаткой. Он попал мне локтем в лицо. Я думаю, что то, что я сделал, было неправильно, я ударил его головой. И я расплатился за это», — цитирует Ортиса BoxingScene.



Бой Мейвезер — Макгрегор состоится 26 сентября в Лас-Вегасе.