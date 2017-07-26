Ломаченко предложил Ригондо бой на условиях «победитель получает всё»

Чемпион мира в первом лёгком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко предлагает кубинцу Гильермо Ригондо сразиться на условиях, при которых победитель забирает весь гонорар от проведения боя.



«Будь мужчиной. Пусть твой менеджер и промоутер свяжутся с моим промоутером. Моё предложение таково: все деньги, которые я получу, и все деньги, которые получишь ты, мы ставим на кон, и победитель забирает всё», — обращаясь к Ригондо, сказал Ломаченко в интервью ES News.

5 августа в Лос-Анджелесе Ломаченко предстоит провести защиту титула в бою с Мигелем Марриагой.