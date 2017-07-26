Поединок Глухов — Сильва признан лучшим боем турнира M-1 Challenge 81

Организаторы турнира M-1 Challenge 81 «Битва в Горах», состоявшегося 22 июля в Ингушетии, объявили имена участников, удостоившихся отдельных денежных бонусов за свои выступления.



«Лучшим боем турнира, в котором было с избытком зрелищных и напряжённых моментов, была признана трёхраундовая битва тяжеловесов Клебера Раймундо Сильвы и Кости Глухова.



Арман Ашимов в своей дебютной схватке в рейдже M-1 Challenge подтвердил свои многочисленные чемпионские титулы по K-1, нокаутировав Гаджимурада Алиева во втором раунде.



Мовсар Евлоев в доминирующем стиле в течение пяти раундов ковал победу в бою за объединение чемпионских поясов и вместе с бонусом за титульный поединок получил и один из бонусов за лучшее выступление.



Джо Риггс доказал, что, несмотря на 60 проведённых на высочайшем уровне профессиональных поединков, он всё ещё в прекрасной форме, и в 61-м сумел продемонстрировать отличный бой и сломить сопротивление Дмитрия Самойлова, за что также был удостоен бонуса за лучшее выступление.



Четырёхкратный чемпион мира по карате Ингисхан Оздоев великолепным ударом ноги с разворота в голову отправил на канвас канадского бойца Спенсера Джебба и вместе со зрительскими овациями получил также бонус и за лучшее выступление», — сообщается в пресс-релизе организаторов турнира.